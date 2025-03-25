«Усвоил урок»: Трамп вступился за своего советника после утечки из секретного чата

Майк Уолтц и Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / noamgalai, Joshua Sukoff Президент США Дональд Трамп поддержал своего советника по национальной безопасности Майка Уолтца после скандала с утечкой информации из секретного чата.
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