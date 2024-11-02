Гид по Северному Таиланду: где жить, где есть, что посмотреть

Содержание: Как добраться Когда ехать Визовый режим Транспорт Связь Чиангмай Пай Чианграй Как добраться Чиангмай © DifferR / Shutterstock / Fotodom Когда речь заходит о Северном Таиланде, чаще всего подразумеваются города Чиангмай, Пай и Чианграй.
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