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НОВОСТИ В ФОТОГРАФИЯХ

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На этих фотографиях происходит какая-то жесть

На этих фотографиях происходит какая-то жесть

Сейчас вы увидите фотографии, на которых очень много всего происходит. События развиваются настолько стремительно, что будущее, которое вот-вот произойдет после срабатывания затвора камеры, ощущается почти на физическом уровне.

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