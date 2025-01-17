Новый объект торгово-бытового назначения появится во Внукове

Комитет по архитектуре и градостроительству (Москомархитектура) города Москвы внес изменения в правила землепользования и застройки под строительство объекта торгово-бытового назначения в Новомосковском административном округе.
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