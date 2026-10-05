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Орловские новости

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Объём ипотечных выдач в России в сентябре превысил 600 млрд рублей

Объём ипотечных выдач в России в сентябре превысил 600 млрд рублей

Объём ипотечных выдач в сентябре достиг 600 млрд рублей, что на 60% больше, чем в августе, и на 50% превышает показатель сентября 2022 года.

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