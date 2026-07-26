Баллистические ракеты поразили предприятия ВПК в Киеве и области (ФОТО, ВИДЕО)

В ночь на 26 июля Вооружённые силы России нанесли групповой удар высокоточным оружием наземного и воздушного базирования по объектам военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, а также по портовой инфраструктуре, используемой в интересах Вооружённых сил Украины (ВСУ).
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