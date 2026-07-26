Русская весна
MainНовостиАналитика/МненияЭкономика
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Русская весна

115 539 подписчиков

Баллистические ракеты поразили предприятия ВПК в Киеве и области (ФОТО, ВИДЕО)

Баллистические ракеты поразили предприятия ВПК в Киеве и области (ФОТО, ВИДЕО)

В ночь на 26 июля Вооружённые силы России нанесли групповой удар высокоточным оружием наземного и воздушного базирования по объектам военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, а также по портовой инфраструктуре, используемой в интересах Вооружённых сил Украины (ВСУ).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии