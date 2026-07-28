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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Александровой стало плохо на 4-м часу игры с Лютовой. Она снялась при счете 4:5 15:30 в третьем сете, с корта ее увезли на коляске

Екатерине Александровой стало плохо во время матча с Кристиной Лютовой в первом круге в Мемфисе. При счете 6:7(2), 6:4, 4:5, 15:30 на своей подаче россиянка согнулась, села на корт, после чего на него вышли врачи.

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