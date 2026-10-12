В Москве арестован обвиняемый в нападении в ПВЗ на несовершеннолетнюю

В Москве суд арестовал обвиняемого в нападении на несовершеннолетнюю. «2 октября фигурант, находясь в пункте выдачи товаров на 13-й Парковой улице, напал на несовершеннолетнюю девушку и совершил в отношении неё насильственные действия сексуального характера», — говорится в сообщении столичного СК в Telegram-канале.