В Москве арестован обвиняемый в нападении в ПВЗ на несовершеннолетнюю

В Москве суд арестовал обвиняемого в нападении на несовершеннолетнюю. «2 октября фигурант, находясь в пункте выдачи товаров на 13-й Парковой улице, напал на несовершеннолетнюю девушку и совершил в отношении неё насильственные действия сексуального характера», — говорится в сообщении столичного СК в Telegram-канале.
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