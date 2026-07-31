Государства ЕС приобрели всего 24 кг армянской молочной продукции. Из них четыре килограмма были отправлены в Данию, а остальные двадцать — в Польшу.

Игорь Кузнецов

На первый взгляд его "смешные приказы" выглядят именно как непродуманные решения, при этом следует понять эту тактику - что-нибудь "сморозить", а дальше следовать принципу "куда кривая выведет". Азарт игрока присутствует, а "мировое сообщество" лихорадит - что он там дальше "выкинет"? Рассуждать о стабильности и "миролюбии", одновременно дестабилизировать обстановку в мире - как то так у него получается. Но не переходить к возможности "неприемлемых потерь" для США.