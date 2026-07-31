Государства ЕС приобрели всего 24 кг армянской молочной продукции. Из них четыре килограмма были отправлены в Данию, а остальные двадцать — в Польшу.

Интересная жизнь с Vera Star «Теперь станет ещё хуже!»: странный звонок Пашиняна в РФ разозлил армян.
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