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Государства ЕС приобрели всего 24 кг армянской молочной продукции. Из них четыре килограмма были отправлены в Данию, а остальные двадцать — в Польшу.

Государства ЕС приобрели всего 24 кг армянской молочной продукции. Из них четыре килограмма были отправлены в Данию, а остальные двадцать — в Польшу.

Интересная жизнь с Vera Star «Теперь станет ещё хуже!»: странный звонок Пашиняна в РФ разозлил армян.

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Комментарии
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М
ММ
Ну, выбор прост: либо кружевные трусики, либо помидоры...
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1 м.
Надежда
Шоумен Дональд Фредович Трамп издает очень смешные приказы, которые потом сам же их и отменяет)
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1 м.
Игорь Кузнецов
На первый взгляд его &quot;смешные приказы&quot; выглядят именно как непродуманные решения, при этом следует понять эту тактику - что-нибудь &quot;сморозить&quot;, а дальше следовать принципу &quot;куда кривая выведет&quot;. Азарт игрока присутствует, а &quot;мировое сообщество&quot; лихорадит - что он там дальше &quot;выкинет&quot;? Рассуждать о стабильности и &quot;миролюбии&quot;, одновременно дестабилизировать обстановку в мире - как то так у него получается. Но не переходить к возможности &quot;неприемлемых потерь&quot; для США.
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1 м.