автор - Шёпот Кремля Европа на грани развала своей экономики. Вот до чего доводят бездумные санкции и русофобия.
За что боролись - на то и напоролись?
Комментарии
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Boris Max
Walery
Газ по 100 и даже 2000 выгодный для посредников в Европе. Они очень наварятся этой зимой. Что касаемо России... ей такой цены за Газ в Европу не видать. А мигрантам давно следовало бы продвигаться их Беларуси в Германию через украину.
Вы даже в принципе не понимаете о рынке газа... но пук свой вставлен...
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20 час.
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bianka Белая
" Тепло ли тебе, девица, тепло ли, Европушка?"- спрашивает Морозко. Интересна реакция Европушки
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20 час.
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