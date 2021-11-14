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За что боролись - на то и напоролись?

За что боролись - на то и напоролись?

автор - Шёпот Кремля Европа на грани развала своей экономики. Вот до чего доводят бездумные санкции и русофобия.

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Комментарии
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Boris Max
Walery
Газ по 100 и даже 2000 выгодный для посредников в Европе. Они очень наварятся этой зимой.  Что касаемо России... ей  такой цены за Газ в Европу не видать.  А мигрантам давно следовало бы продвигаться их Беларуси в Германию через украину.
Вы даже в принципе не понимаете о рынке газа... но пук свой вставлен...
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1
20 час.
bianka Белая
" Тепло ли тебе, девица, тепло ли, Европушка?"- спрашивает Морозко. Интересна реакция Европушки
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20 час.
Николай
Реальная цена на газ 2000 долл., это доказали американцы! И нам надо продавать по этой цене газ Европе, тогда наши пенсионеры заживут достойно! А двойные западные стандарты исчезнут навсегда!!! ДА
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1
14 час.

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