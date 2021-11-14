За что боролись - на то и напоролись?

Boris Max

Walery

Газ по 100 и даже 2000 выгодный для посредников в Европе. Они очень наварятся этой зимой. Что касаемо России... ей такой цены за Газ в Европу не видать. А мигрантам давно следовало бы продвигаться их Беларуси в Германию через украину.