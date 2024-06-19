Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Страна и люди

10 169 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Соловьев
    "Назначение Дюмина - это предвестник будущих событий." АЙ, КАКОЙ "МАЛАДЕЦ" АВТОР: ВСЕМ "ПАЛИТТЕХНОЛОГАМ НОС УТЁР". ТА...Месть из прошлого...
  • Сергей Андросов
    Нахер с пляжа! Удержать за доставку до границы и пинка дать, пусть пешком в свой кишлак струячит.Мигрант признался...
  • ВераВерная
    Одно можно с точностью сказать уже сейчас - такой Олимпиады мир ещё не видывал, похоже, это будет последний гвоздь в ...В Париж на Олимпи...

Можно ли было избежать СВО?

Можно ли было избежать СВО?

Сценарий украинской драмы был написан не нами В феврале 2022 года случилось то, что ещё пару лет назад большинству жителей двух бывших союзных республик казалось просто немыслимым — начался жёсткий вооружённый конфликт между Россией и Украиной.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх