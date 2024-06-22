Магия брутального дровосека: как правильно ухаживать за бородой и выглядеть стильно

Многие мужчины носят бороду разной длины, формы и цвета. Чтобы содержать растительность на лице в порядке, необходимо посещать барбершоп или ухаживать за бородой дома, в противном случае можно навредить здоровью.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии