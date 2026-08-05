Bloomberg: В Австрии прошла секретная встреча представителей РФ и стран Запада по Украине

Американское информационное агентство Bloomberg со ссылкой на осведомлённые источники сообщило, что в июле в австрийской столице состоялась неформальная встреча бывших высокопоставленных представителей России, Германии, Франции и Британии, посвящённая поиску возможных условий для мирных переговоров по Украине.