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Антифашист

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Bloomberg: В Австрии прошла секретная встреча представителей РФ и стран Запада по Украине

Bloomberg: В Австрии прошла секретная встреча представителей РФ и стран Запада по Украине

Американское информационное агентство Bloomberg со ссылкой на осведомлённые источники сообщило, что в июле в австрийской столице состоялась неформальная встреча бывших высокопоставленных представителей России, Германии, Франции и Британии, посвящённая поиску возможных условий для мирных переговоров по Украине.

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