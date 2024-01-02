Число жертв землетрясений в Японии возросло до 30

Число жертв серии землетрясений в Японии увеличилось до 30. Об этом 2 января сообщил телеканал NHK.Уточняется, что 15 человек погибли в городе Вадзима, шесть — в Судзу, пять — в Нанао, два человека в Анамидзу, еще по одному человеку стали жертвами землетрясения в Хакуе и Сике.