Число жертв землетрясений в Японии возросло до 30

Число жертв серии землетрясений в Японии увеличилось до 30. Об этом 2 января сообщил телеканал NHK.Уточняется, что 15 человек погибли в городе Вадзима, шесть — в Судзу, пять — в Нанао, два человека в Анамидзу, еще по одному человеку стали жертвами землетрясения в Хакуе и Сике.
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