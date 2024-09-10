Сергей Собянин сообщил о сбитом беспилотнике в Раменском городском округе

В Раменском городском округе системой ПВО Минобороны сбит еще один беспилотник, летевший на Москву. Об этом рассказал мэр Москвы в своем Telegram-rfyfkt На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.
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