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Сергей Собянин сообщил о сбитом беспилотнике в Раменском городском округе

Сергей Собянин сообщил о сбитом беспилотнике в Раменском городском округе

В Раменском городском округе системой ПВО Минобороны сбит еще один беспилотник, летевший на Москву. Об этом рассказал мэр Москвы в своем Telegram-rfyfkt На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

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