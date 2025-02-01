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FiNE NEWS

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Маску разрешили контролировать государственные расходы США

Маску разрешили контролировать государственные расходы США

NYT: Маску предоставили доступ к платежной системе США для контроля расходов Команда американского предпринимателя Илона Маска получила доступ к федеральной платежной системе для мониторинга и ограничения государственных расходов, сообщила газета The New York Times со ссылкой на источники.

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