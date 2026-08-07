Мужчина с ножом напал на прохожих в Чехии

Мужчина с ножом напал на двух мужчин и одну женщину на северо-западе Чехии. Пострадавшие находятся в критическом состоянии, пишет новостной портал Idnes со ссылкой на представителей полиции и скорой помощи.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии