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Мужчина с ножом напал на прохожих в Чехии

Мужчина с ножом напал на прохожих в Чехии

Мужчина с ножом напал на двух мужчин и одну женщину на северо-западе Чехии. Пострадавшие находятся в критическом состоянии, пишет новостной портал Idnes со ссылкой на представителей полиции и скорой помощи.

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