ДрузьяСлавяне — это гунны? Подайте срочно психиатра! Исторические напёрстки Славяне — это гунны? Подайте срочно психиатра! Собирался думать об одном, пришлось писать другое.Вернуться к статье21НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЮрий ИльиновМир Огненный ч.1, 617 Почти невозможно проявить спешность огненного нашествия, много знаков к тому, но люди не думают зимою о лете. Никто не понимает, что ожесточение народов не может быть разрешено средствами прошлого века. Учение самых тонких физических процессов всюду предусматривает нечто, не поддающееся определению. Нужно принять подобное нечто и в процессах народных построений. Нужно изучать настолько народоведение, чтобы признать неблагополучие жизни планеты. Миропонимание, обнимающее Мир Невидимый, изменит психологию людей, но до этого далеко! Даже в кругах изучения психических явлений следствия опытов не переносятся в жизнь. Люди остаются теми же, как до опытов, так и после. Но ничто не должно препятствовать делиться знанием и способствовать расширению сознания — в этом будет любовь к ближнему.Юрий Ильинов„Я — патриот земли. Для меня не имеет значения, в каком месте на ее поверхности живет тот или иной человек. Мне не приятны игрища властолюбивых политиков и мне наплевать, в каких отношениях находятся наши с тобой страны. Мы все люди, человечество один биологический вид. Мы населяем самую лучшую из известных нам планет — Землю. Мы одни из тысячи световых лет вокруг. Ресурсы это синей точки — всё, что у нас есть. Я не вижу важности в том, кто владеет каким-либо кусочком этой планеты, если мы уничтожим ее ядерным взрывом или просто израсходуем все жизненно важные запасы, пытаясь доказать свою мнимую правоту. Я люблю свой дом — свою планету Земля.“ — Жак ФрескоКомментировать
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