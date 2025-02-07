Обменянный «азовец»: «Сначала перебить русских – потом переговоры»

ИМ

Ильдус Мамлеев

Этот народ уже не исправить, только татальное уничтожение! "Азовцев" и "Правый сектор" в плен не брать и ни в коем случае на обмен не предъявлять, пусть сначала 25 лет в урановых рудниках кайлом помашут. А по другому ни как!