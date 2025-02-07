Политнавигатор Украине необходимо распространять практику террористических расправ над русскими – не только на высшее командование, но и на среднее звено.
Обменянный «азовец»: «Сначала перебить русских – потом переговоры»
Комментарии
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VB
Vasiliy Belokurov
Очистить территорию до границы с Польшей, потом "переговоры"!
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1 д.
ИМ
Ильдус Мамлеев
Этот народ уже не исправить, только татальное уничтожение! "Азовцев" и "Правый сектор" в плен не брать и ни в коем случае на обмен не предъявлять, пусть сначала 25 лет в урановых рудниках кайлом помашут. А по другому ни как!
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1 д.
ч
чак
Всех хохлов младше 1980 года рождения не перевоспитать. ЕУ них вся жизнь прошла в воспитании ненависти к России.
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23 час.
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