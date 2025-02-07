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Обменянный «азовец»: «Сначала перебить русских – потом переговоры»

Обменянный «азовец»: «Сначала перебить русских – потом переговоры»

Политнавигатор Украине необходимо распространять практику террористических расправ над русскими – не только на высшее командование, но и на среднее звено.

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Комментарии
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VB
Vasiliy Belokurov
Очистить территорию до границы с Польшей, потом &quot;переговоры&quot;!
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1 д.
ИМ
Ильдус Мамлеев
Этот народ уже не исправить, только татальное уничтожение! &quot;Азовцев&quot; и &quot;Правый сектор&quot; в плен не брать и ни в коем случае на обмен не предъявлять, пусть сначала 25 лет в урановых рудниках кайлом помашут. А по другому ни как!
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1 д.
ч
чак
Всех хохлов младше 1980 года рождения не перевоспитать. ЕУ них  вся жизнь прошла в воспитании ненависти к России.
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23 час.
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