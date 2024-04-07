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Смерти четырех жителей Орска не связаны с паводками

Смерти четырех жителей Орска не связаны с паводками

Оказалось, что четыре человека скончались в результате сердечных приступов и по другим причинам. Мэрия Орска заявила, что в подтопленном Орске скончались четыре человека, однако их смерти не связаны с паводками.

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