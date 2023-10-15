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 Кожевников о Рябыкине: «В «Авангарде» он прикрывал спину гастролеру Хартли много лет. В «Витязе» придется прикрыть спину менеджменту»

– Что бросилось в глаза в хоккее? – Очень много крупных поражений той или иной команды. Это говорит о том, что многие в лиге еще не готовы проводить по 68 матчей – не хватает ни физики, ни мастерства.

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