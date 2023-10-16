Николай Азаров: Отправка призывников на фронт: новое указание вызывает недовольство и смешанные чувства

Когда киевский режим объявил о новой волне мобилизации в сентябре, украинцы призывного возраста с «белыми билетами» – признанные непригодными к службе и снятые с воинского учета, массово ринулись покидать Нэньку За месяц около 20 тыс.
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