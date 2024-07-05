С начала года в Москве построено 19 объектов образования — Сергей Собянин

Москвичи переезжают в квартиры с ремонтом в благоустроенные дома В своем официальном телеграм-канале жителям Москвы Сергей Собянин рассказал, что по итогам полугода в столице построили более четырех миллионов квадратных метров недвижимости.
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