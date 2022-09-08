iPhone 14 в России 2022: дата выхода и цены

iPhone 14 в России в 2022 году, как и последние продукты компании, не будут доступны официально. Напомним, Apple приостановили работу на территории на нашей страны, поэтому поклонникам яблочных смартфонов остаётся дождаться «серых» поставок.
iPhone 14 в России в 2022 году, как и последние продукты компании, не будут доступны официально. Напомним, Apple приостановили работу на территории на нашей страны, поэтому поклонникам яблочных смартфонов остаётся дождаться «серых» поставок.
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