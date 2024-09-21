На осеннее равноденствие в 2024 году можно провести ритуалы на любовь и богатство Виталий МорозС древних времен у различных культур наступление осеннего равноденствия ассоциировалось с завершением теплого сезона и приходом холодов.
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