10.03.22== Место встречи": Замкнутый круг?! (09.03.2022

10.03.22== Место встречи": Замкнутый круг?! (09.03.2022

Почему Владимир Зеленский внезапно охладел к НАТО и заговорил о признании республик? 47:55 К чему приведет отказ США от российских нефти и газа? Почему Владимир Зеленский внезапно охладел к НАТО и заговорил о признании республик? Как украинские националисты используют иностранцев в качестве живого щита? И почему даже родные Софии Ротару отказались защищать нацистскую Украину? К чему приведет отказ США от российских нефти и газа? Как западные санкции рикошетом бьют по европейцам и американцам? И чем ответит на все эти ограничения Россия?.

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