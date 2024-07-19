Свердловская киностудия получила две награды фестиваля нового российского кино

В Нижнем Новгороде на VIII Фестивале нового российского кино «Горький Fest» короткометражный фильм Свердловской киностудии «Разъезд» выиграл «Приз зрительских симпатий», а награда за лучшую актерскую работу досталась исполнительнице главной роли Марии Смольниковой.
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