La Repubblica: Италия начнет замещать российский газ дополнительными поставками из Алжира

Алжир готов поставить Италии дополнительно около 200 млн. кубометров природного газа. Об этом сообщает газета La Repubblica со ссылкой на алжирский сайт расследований Algerie Part, указывая, что речь идет о 20% от запрошенного первоначально объема.
Алжир готов поставить Италии дополнительно около 200 млн. кубометров природного газа. Об этом сообщает газета La Repubblica со ссылкой на алжирский сайт расследований Algerie Part, указывая, что речь идет о 20% от запрошенного первоначально объема.
Свежие комментарии