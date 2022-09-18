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La Repubblica: Италия начнет замещать российский газ дополнительными поставками из Алжира

La Repubblica: Италия начнет замещать российский газ дополнительными поставками из Алжира

Алжир готов поставить Италии дополнительно около 200 млн. кубометров природного газа. Об этом сообщает газета La Repubblica со ссылкой на алжирский сайт расследований Algerie Part, указывая, что речь идет о 20% от запрошенного первоначально объема.

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