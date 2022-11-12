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Стал известен состав сборной Казахстана до 17 лет по футболу на отбор Евро-2023

Старший тренер юношеской сборной Казахстана до 17 лет по футболу Александр Кузнецов огласил список игроков, вызванных на УТС в преддверии отборочных матчей Евро-2023.

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