Мужчина угнал самолет и взял курс на атомную электростанцию

В Венгрии 24-летний мужчина угнал легкомоторный самолет и направил его в сторону АЭС «Пакш». Для перехвата самолета военные подняли два истребителя JAS 39 Gripen, сообщает венгерское издание HVG со ссылкой на источники.
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