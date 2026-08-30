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Аргументы и Факты

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Мужчина угнал самолет и взял курс на атомную электростанцию

Мужчина угнал самолет и взял курс на атомную электростанцию

В Венгрии 24-летний мужчина угнал легкомоторный самолет и направил его в сторону АЭС «Пакш». Для перехвата самолета военные подняли два истребителя JAS 39 Gripen, сообщает венгерское издание HVG со ссылкой на источники.

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