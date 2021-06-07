Комфорт для пассажиров: новые остановки появятся летом в Уссурийске

Девять остановочных павильонов обустроят в Уссурийске этим летом. На реконструкцию посадочных платформ выделено более двух млн рублей.
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