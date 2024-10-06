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Русская весна

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Климат меняет государственные границы

Климат меняет государственные границы

Швейцария и Италия пересмотрели альпийскую границу из-за таяния ледников. Изменения затронули территорию вокруг горы Маттерхорн, одной из высочайших вершин Европы, находящейся на границе швейцарского региона Церматт (юг кантона Вале) и итальянской области Валле-д’Аоста, сообщает РБК со ссылкой на агентство Bloomberg.

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