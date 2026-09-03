С подрядчиком расторгли контракт на ремонт колледжа Солнцева за 66,9 миллиона рублей

Общество, сегодня, 10:15 Фото: Министерство образования и науки Тамбовской области Читайте также: Торговый дом «Тамбов» на Интернациональной продают за 240 миллионов рублей (сегодня, 09:52) На национализированную «Ланту» за 438 миллионов рублей не нашлось покупателей (сегодня, 09:37) Центральный рынок проиграл спор за 797 квадратных метров на Коммунальной (вчера, 11:13) Компания получила 6,69 миллиона рублей, однако не исполнила условия договора.