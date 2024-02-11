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  • Игорь Петров
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«Вкус российских денег». В МИД оценили перспективы возвращения замороженных активов РФ

Москва понимает, что процесс возвращения замороженных российских активов затянется надолго, так как Запад уже почувствовал вкус российских денег, заявил директор первого европейского департамента МИД РФ Артем Студенников в разговоре с РИА Новости.

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Игорь Петров
Харя не треснет от наших денег?
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