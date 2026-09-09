«Игора Драйв дрифт-вызов»: юбилейные соревнования пройдут в сентябре в Ленобласти

Соревнования «Игора Драйв дрифт-вызов», приуроченные к пятилетию Кубка Санкт-Петербурга по дрифту, состоятся 19 и 20 сентября на шоссейно-кольцевой трассе автодрома.
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