Астролог Глоба назвала три знака Зодиака, чья жизнь перевернется на 180 градусов в феврале

Астролог пояснила, что положительность перемен знаки почувствуют не сразу. Российский астролог Тамара Глоба в прогнозе на заключительный месяц календарной зимы отметила, что некоторым знакам придется полностью изменить свою жизнь на фоне неожиданных обстоятельств.