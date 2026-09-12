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Газета.ру

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Здание детского футбольного клуба повреждено в Таганроге из-за атаки БПЛА

Здание детского футбольного клуба повреждено в Таганроге из-за атаки БПЛА

Здание частного детского футбольного клуба «Авангард» в Таганроге получило повреждения из-за падения обломков БПЛА.

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