Новая угроза: магнитные бури атакуют Землю с 22 по 28 ноября Елена ГалицкаяСпециалисты предупреждают о надвигающейся неделе атак солнца, которая принесет с собой мощные магнитные бури с 22 по 28 ноября 2023 года.