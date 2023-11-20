Новая угроза: магнитные бури атакуют Землю с 22 по 28 ноября Елена ГалицкаяСпециалисты предупреждают о надвигающейся неделе атак солнца, которая принесет с собой мощные магнитные бури с 22 по 28 ноября 2023 года.
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