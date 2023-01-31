Газманову из бюджета дали 17 миллионов рублей на патриотические песни Каталог композиций уже сформировали Певец Олег Газманов получил 17 миллионов рублей из бюджета на проект патриотической песни "Родники", сообщает телеграм-канал издания "Подъём".
Газманову из бюджета дали 17 миллионов рублей на патриотические песни Каталог композиций уже сформировали Певец Олег Газманов получил 17 миллионов рублей из бюджета на проект патриотической песни "Родники", сообщает телеграм-канал издания "Подъём".
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