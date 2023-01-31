Газманову из бюджета дали 17 миллионов рублей на патриотические песни Каталог композиций уже сформировали Певец Олег Газманов получил 17 миллионов рублей из бюджета на проект патриотической песни "Родники", сообщает телеграм-канал издания "Подъём".