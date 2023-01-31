Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валерий Емельянов
    Желательно землю дать за полярным кругом ну скажем по побережью моря Лаптевых.Уехавшие россияне...
  • Юрий Можейко
    зверей хватает не только в Сибири.В Сибири погибший...
  • Валентин Поляков
    Подумаешь, какая невидаль: снег зимой, да ещё и в Сибири! А люди недовольны. Спрашивается, чем? Пускай посмотрят на ф...Сугробы даже в тр...

Газманову из бюджета дали 17 миллионов рублей на патриотические песни

Газманову из бюджета дали 17 миллионов рублей на патриотические песни

Газманову из бюджета дали 17 миллионов рублей на патриотические песни Каталог композиций уже сформировали Певец Олег Газманов получил 17 миллионов рублей из бюджета на проект патриотической песни "Родники", сообщает телеграм-канал издания "Подъём".

Вернуться к статье

Картина дня

наверх