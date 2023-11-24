Американский наёмник в рядах ВСУ считает, что армия США не готова к ведению современной позиционной войны

Военный конфликт на Украине заставляет военных стратегов многих стран в нем не участвующих кардинально пересматривать устоявшиеся и даже апробированные доктрины и методы ведения боевых действий в современных условиях.
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