Соседов заставил расплакаться солистку группы «Вирус» на шоу «ВИА Суперстар!»

Очередной эпизод проекта «ВИА Суперстар!» на НТВ не обошелся без ярких эмоций и споров. На этот раз в центре внимания оказалась солистка коллектива «Вирус» Ольга Лаки, ставшая объектом критики со стороны члена жюри Сергея Соседова.