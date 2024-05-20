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Соседов заставил расплакаться солистку группы «Вирус» на шоу «ВИА Суперстар!»

Соседов заставил расплакаться солистку группы «Вирус» на шоу «ВИА Суперстар!»

Очередной эпизод проекта «ВИА Суперстар!» на НТВ не обошелся без ярких эмоций и споров. На этот раз в центре внимания оказалась солистка коллектива «Вирус» Ольга Лаки, ставшая объектом критики со стороны члена жюри Сергея Соседова.

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