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Девушка

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Мой эксперимент со «стеклянной кожей» после 45: что из модного ритуала действительно сработало

Мой эксперимент со «стеклянной кожей» после 45: что из модного ритуала действительно сработало

Когда несколько лет назад все обсуждали «стеклянную кожу», фотографии выглядели почти нереально: идеально гладкое лицо без видимых пор, пятен, сухости и морщин, настолько блестящее, будто поверх кожи лежит тонкий слой воды.

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