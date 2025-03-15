Путин, Лукашенко и Рахмон договорились с Алиевым о встрече в Москве 9 мая

Телефонный разговор с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым провели во время своей неформальной встречи президенты России Владимир Путин, Белоруссии Александр Лукашенко и Таджикистана Эмомали Рахмон 15 марта, сообщает пресс-служба российского лидера.
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