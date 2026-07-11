Подросток из Чернушки передал мошенникам карту за 10 тыс.

В Чернушке расследуется уголовное дело в отношении местного жителя 2009 года рождения. Подросток подозревается в том, что из корыстной заинтересованности передал клиентам оператора по переводу денежных средств электронное средство платежа и (или) доступ к нему другому лицу для осуществления этим лицом неправомерных операций.
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