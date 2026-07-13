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Царьград

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Politico: Линдси Грэм, союзник Трампа, умер 11 июля в возрасте 72 лет

Politico: Линдси Грэм, союзник Трампа, умер 11 июля в возрасте 72 лет

Сенатор Линдси Грэм, значимый союзник Трампа в Сенате, скончался 11 июля на 72-м году жизни. Грэм был важным посредником между Трампом и сенаторами, однако его поддержка активной помощи Украине не находила отклика у президента США.

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