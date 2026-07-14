Сенатор Пушков: для США невозможно победить в войне на Среднем Востоке

"Неоднократные заявления Трампа о нейтрализации военного потенциала Ирана звучат неубедительно: Иран продолжает отвечать на американские удары и атаковать судна, не получившие от Тегерана разрешения на проход через Ормузский пролив.
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