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Сенатор Пушков: для США невозможно победить в войне на Среднем Востоке

Сенатор Пушков: для США невозможно победить в войне на Среднем Востоке

"Неоднократные заявления Трампа о нейтрализации военного потенциала Ирана звучат неубедительно: Иран продолжает отвечать на американские удары и атаковать судна, не получившие от Тегерана разрешения на проход через Ормузский пролив.

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