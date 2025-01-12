Хуже с каждым днем: армия РФ уже за пару километров от Покровска — что происходит

Вооруженные силы России усиливают натиск на Покровск (Краматорск), сообщает "Главред". До окрестностей города им осталось всего пару километров, бои не утихают, а ситуация для украинской стороны ухудшается с каждым днем.
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