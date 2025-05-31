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Новая молекула JM2: шаг к победе над рецидивами глиобластомы

Новая молекула JM2: шаг к победе над рецидивами глиобластомы

Исследователи из Фралинового биомедицинского исследовательского института Вирджинии Tech (Virginia Tech Carilion Research Institute) разработали молекулу JM2, которая может стать прорывным методом лечения рецидивов глиобластомы — агрессивной и смертельной формы рака головного мозга.

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