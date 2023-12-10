«Меня тепло встретили»: Гусев — о пивном шлеме на Матче звёзд КХЛ в Петербурге

Необычный головной убор хоккеист выбрал для участия в конкурсе капитанов сборных дивизионов. Нападающий московского «Динамо» и сборной дивизиона Тарасова Никита Гусев объяснил, почему оказался в пивном шлеме на Фонбет Матче звёзд КХЛ в Петербурге.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии