NYT: Белый дом обсуждает три сценария выхода Трампа из иранской ловушки

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает три основных варианта дальнейшей политики в отношении Ирана: расширение военной кампании, ужесточение экономического давления или объявление о достижении поставленных целей с последующим выводом американских сил.
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